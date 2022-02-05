Takvim 5 Şubat 2022 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 12:41

Ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de önümüzdeki sezonun güçlü kadrosu için ilk adımları atmak isteyen Fenerbahçe, bir dünya yıldızına kancayı takmış durumda. Fenerbahçe, Brezilya Ligi takımlarından Atletico MG ile olan sözleşmesi ocak ayında sona eren Diego Costa için ciddi bir mesai harcıyor.

Brezilya basınına göre Diego Costa Fenerbahçe ile anlaşmış durumda. Ancak gelen son bilgilere göre bazı pürüzler de var.

33 yaşındaki Diego Costa, Fenerbahçe'den 2.5 yıllık garanti sözleşme talep ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise böyle bir riski almak istemiyor.

Sarı- Lacivertli kurmaylar önce 6 aylık bir sözleşme ardından da opsiyon maddesinin devreye girmesini istiyor. Bir başka deyişle Fener yönetimi Diego Costa'nın önce çubuklu forma altındaki performansını görmekten yana.

Oyuncunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiği önümüzdeki hafta içinde müspet ya da menfi kesin durumun ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

Aynı zamanda İspanya vatandaşlığı da bulunan 33 yaşındaki Diego Costa, 24 kez giydiği İspanya Milli Takım forması ile 10 kez fileleriz havalandırdı.