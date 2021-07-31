Star.com.tr 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:32 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:32

Sezonu çifte şampiyonla kapatan Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ederken listenin başında ünlü forvet Diego Costa yer alıyor. Siyah beyazlı ekip Alfredo Pedulla'nın haberine göre teklifini 4 milyon euro artı bonuslar olarak yeniledi. Diego Costa'nın henüz karar vermediği belirtilirken oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği belirtildi.

Diego Costa için Beşiktaş ciddi bir seçenek olarak dururken oyuncuya Dubai ve İtalya'dan da teklifler gelmeye devam ediyor.

"ARALIK AYINDAN BERİ KULÜPSÜZ"

Diego Costa'nın ilk olarak Palmeiras'a gideceği iddia ediliyordu ancak teknik direktör Abel Ferreira reddetti. Bu transfer için "Aralık ayından beri kulüpsüz olması gözümüzü korkutuyor" değerlendirmesi yapıldı.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın forvet hattında Diego Costa'yı istediği biliniyor. Şampiyon teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir golcünün olmasını isterken listenin en başında Diego Costa yer alıyor. Costa transferinde Beşiktaş en ciddi kulüp olarak yer alıyor.