Diego Costa'nın yeni adresi Botafogo oldu!

Bu sezon için herhangi bir kulüple anlaşmayan Diego Costa Brezilya'nın Botafogo takımına transfer oldu.

Geçen sezonu Wolverhampton'da beklentilerin altında kalarak geçiren Diego Costa, sezon sonunda serbest kalmıştı. İsmi bir çok takımla anılan Costa'nın Botafogo'yla sözleşmesinin yıl sonuna kadar olduğu ifade edildi. Botafogo böylelikle takımın yıldızı Tiquinho'nun uzun süreli diz sakatlığından dolayı doğacak boşluğu doldurmuş oldu.

Geçen sezon Premier Lig'de 23 maçta 1 gol atabilen Diego Costa, kariyerinde Celta Vigo, Atletico Madrid, Chelsea, Atletico Mineiro gibi ekiplerde forma giymişti.

Brezilya doğumlu olan golcü oyuncu, 2014 yılında İspanyol vatandaşlığına geçip 24 maçta 'Boğalar'ın formasını terletti.