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Spor

Diego Costa'ya en iyi teklif Galatasaray'dan

Ara transfer döneminde Radamel Falcao ile yolları ayıracak olan Galatasaray, Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa'nın transferi için girişimlere başladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:00
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Galatasaray'da golcü arayışları sıklaştı... Radamel Falcao’nun bitmek bilmeyen sakatlıklarından bunalan teknik heyet, yönetimle yaptığı toplantıda golcü transferi istedi, listedeki isimler tek tek masaya yatırıldı. Listenin ilk sırasında ise Diego Costa’nın olduğu belirtildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; A.Madrid’le olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan golcü oyuncuya ocak ayında takım bulması halinde izin verilecek. Haberlerin içeriğinde 32 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifin Sarı-Kırmızılılar’dan geldiği vurgulandı. Falcao, devre arasında Inter Miami’ye satılırsa Costa, takıma kazandırılacak.

Akşam

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