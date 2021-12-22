Diego Godin ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş...

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:53

Beşiktaş'ta bir yandan yeni teknik direktör arayışları devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'ın sezon başında transferi için masaya oturulduğu iddia edilen yıldız oyuncu Diego Godin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Diego Godin, Ocak ayında kulüple bağını koparacağını doğruladı.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

2020'de Inter'den Cagliari'ye transfer olan tecrübeli savunma oyuncusunun adı geçtiğimiz yaz uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı. Yeni sezona Cagliari formasıyla girmeyi seçen Godin, yapısal sorunlar nedeniyle takımla yollarını ayırmaya karar verdi.

Uruguay basınına konuşan Godin, ayrılığın sebeplerini de açıkladı.

İŞTE GODIN'İN AÇIKLAMALARI

"Şu anda size her şeyi söyleyemem. Tüm detaylardan bahsetmek isterdim, ama kulüpten ayrılana kadar konuşmam mümkün değil. Takımla bir problem yaşamadım, ortada saygı ya da karakter temelli bir sorun yok. Mesele Cagliari'nin sadece bu yıl değil, uzun yıllardır yaşadığı yapısal sorunlar. Bu karmaşık bir konu. Doğru zaman geldiğinde çok daha fazla şey anlatacağım. Bir iki hafta içinde her şeyi konuşacağız. Evet, bir ay önce kulübe bir iyilikte bulundum ve Ocak ayında serbest kalma opsiyonu karşılığında ücretimde indirime giderek kontratımı yeniden yapılandırdım. Kesinlikle ayrılıyorum."