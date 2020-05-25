Diego Lugano: ''Paris'te Fenerbahçe taraftarı beni omuzlarına aldı''

25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:02 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:02

Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski yıldızı Diego Lugano'un açıklamalarının önemli başlıkları şu şekilde:

"FUTBOL HAYATIMIN EN GÜZEL 5 SENESİNİ FENERBAHÇE'DE GEÇİRDİM"



“Fenerbahçe ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da bütün röportajlarda Fenerbahçe yıllarımdan övgü ve mutlulukla bahsediyorum. Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim. Muhteşem atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, mutluluklar oldu. Yeni bir kültür ve yeni bir hayatı zevkle yaşadım. Bu kültürü yaşamak çok önemliydi. Türk kültürü özellikle. Sporcu olarak çok şey öğrendim. Fenerbahçe ve Türkiye aklımın her zaman en güzel köşesinde kalacaktır. Türkiye'ye her zaman ziyarette bulunuyorum.”

Kılık değiştirerek Türkiye'de izlediği maç hakkında konuşan Lugano, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce sokaklarda taraftarlarla şarkı söyledim, beni tanımadılar. O atmosferi ve o tutkuyu yaşadım. Derbi tutkusunu yaşamak hayallerimi süsleyen bir olaydı." ifadelerini kullandı.

"PARİS'TE FENERBAHÇE TARAFTARLARI BENİ OMUZLARINA ALDI"



‘Fenerbahçe'den ayrılmak sportif açıdan doğru bir karar değildi’ diyen Lugano, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe'den ayrıldığım günü çok iyi hatırlıyorum. Zor bir karardı. Çok da sevinerek aldığım bir karar değildi. Sessiz sedasız ayrılacakken havaalanına gittiğimizde muhteşem bir törenle beni yolcu ettiler. Hayatımdaki en duygu dolu anlardan biriydi. Beni daha da şaşırtan bir olay var. Fransa'ya havaalanına indiğimde kulaklıkla müzik dinliyorum. Tam dışarı çıkarken bir anda Fenerbahçe tezahüratları duymaya başladım. Paris'te 200-300 Fenerbahçe taraftarı beni karşıladı. Beni omuzlara aldılar, taksiye eşlik ettiler.”