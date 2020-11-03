İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4339
  • EURO
    9,8294
  • ALTIN
    513.825
  • BIST100
    1133.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim
Spor

Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan ve ilk golünü atma başarısı gösteren Diego Perotti, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2020 Salı 00:19 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 00:19
ABONE OL

İlk maçında attığı ilk gol hakkında konuşan Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız." dedi.

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Perotti, "Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettm. Özgüvenle geldim. Takıma yeni gelen biriyim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için kenara çekildiler. Teşekkür ediyorum. Bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için özgüvenliydim." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.