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Spor

Diego Perotti, Salernitana'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Perotti İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'ya transfer oluyor.

2 Şubat 2022 Çarşamba 08:09 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 08:09
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Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Diego Perotti'nin yeni takımı belli oluyor. Arjantinli yıldız, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'ya transfer oluyor.

Salernitana için sağlık kontrollerinden geçen Perotti'nin transferinin yakın zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sky Sport Italia'ya transferi hakkında konuşan Perotti, "Fiziksel olarak iyi durumdayım, bu takım için yüzde 100'ü vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

FRANCK RİBERY SÖZLERİ

Takımda forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'ye de değinen futbolcu, "Franck Ribery gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir rüya. Olağanüstü bir şey başarma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

Kariyerinde İtalya'da daha önce Roma ve Genoa'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de yalnızca 4 maçta forma giyebilmiş ve bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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