Diego Perotti yeni mesleğini duyurdu

2020 Ekim'de bedelsiz olarak Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Perotti, sarı-lacivertli forma altında talihsiz sakatlıklar yaşadı. Sakalıklar nedeniyle Fenerbahçe'de sadece 4 maça çıkabilen Perotti, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

2021 yazında sözleşmesi feshedilen Perotti, 2022 Şubat'ta ise Salernitana ile sözleşme imzaladı. Arjantinli, İtalyan ekibiyle 11 maçta forma giydi. Perotti bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. 2022 Temmuz'da Salernitana'dan ayrılan Perotti, 2 sene boyunca hiçbir takımla sözleşme imzalamadı ve eylül ayında kariyerini sonlandırdı.

Kramponlarını asan Perotti, ara vermeden yeni bir kariyere yelken açtı.

Perotti, BSM menajerlik şirketinin sahibi Diego Tavano'nun yanında yetenek avcısı olarak çalışmaya başladı.

Konuya ilişkin Corriere dello Sport'a açıklamada bulunan Arjantinli, "Menajer Diego Tavano ve BSM ile çalışarak futbolun başka bir yönünü öğreniyor ve keşfediyorum." dedi.

Futbolculuk kariyerinin sonlanmasıyla ilgili de konuşan Perotti, "Tabii ki, sakatlıklar nedeniyle kariyerimi sahada bitiremediğim için biraz pişmanlık duyuyorum ama artık durma zamanının geldiğini hissettim. İki ay önce duyuruyu yaptığımda, birkaç gün boyunca midemde sancıları hissettim, kaçınılmazdı, ama şimdi iyiyim ve hayatımı pişmanlık duymadan yaşıyorum." ifadelerini kullandı.