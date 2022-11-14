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Spor

Diego Ribas futbola veda etti!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız orta saha oyuncu Diego Ribas, Avai maçının 57.dakikasında oyundan çıkarak futbola veda etti.

DHA14 Kasım 2022 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Diego Ribas futbola veda etti!
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı 10 numara Diego Ribas, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerine veda etti.

Avrupa'da Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giyen, 2014-2016 yılları arasında da Fenerbahçe'de görev yapan Diego Ribas, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmada futbolu bıraktı.

Mücadelenin 57'nci dakikasında yerini Thiago Maia'ya bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken formasını Gabriel Barbosa'ya (Gabigol) verdi. Kendi 10 numaralı formasının altına, Gabigol'ün isminin yazılı olduğu 10 numaralı bir forma daha giyen Diego Ribas, oyundan çıkarken 26 yaşındaki forvete bu formayı teslim etti. Oyundan çıkarken duygusal anlar yaşayan 37 yaşındaki futbolcu; takım arkadaşları, rakip oyuncular ve taraftarların alkışları eşliğinde sahaya terk etti.

10 numaralı formasını Gabriel Barbosa'ya (Gabigol) teslim etti

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