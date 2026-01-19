İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2765
  • EURO
    50,3672
  • ALTIN
    6492.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Simeone, Alexander Sörloth'a övgüler yağdırdı
Spor

Diego Simeone, Alexander Sörloth'a övgüler yağdırdı

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone 1-0 kazanılan Alaves maçının ardından takımın yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan övgüyle bahsetti.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Diego Simeone, Alexander Sörloth'a övgüler yağdırdı
ABONE OL

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 1-0 kazandıkları Alaves maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok fazla fırsat yakalayıp tek gol atmaları konusunda Arjantinli teknik adam, "Çok fazla fırsat yakaladık ama sonunda acı çektik. Bu futbol, ilk yarı en iyilerinden biriydi, rakip sahada oynadık, nerede oynayacağımızı iyi yönettik ve fırsatlar yakaladık. Bir takımdan istenebilecek budur. Sonra sakin ve sabırlıydık, Barrios'un Sorloth'a gol öncesi pası, sonra Almada'nın pası, Baena'nın direğe çarpan şutu... Ve sonunda rakip, skor 1-0 olduğu için beraberliği yakalayabileceğini hissetti, 1-0 önde olduğunuz için bu tür durumların yaşanması normaldir." dedi.

SÖRLOTH'A BÜYÜK ÖVGÜ

Galibiyet golünü atan Alexander Sörloth hakkında Simeone, "Bence Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Her maçta fırsatlar yakalıyor ve gol atsa da atmasa da ona bir şey söylemem çünkü bu pozisyondaki bir oyuncudan beklenen pozisyonlara girmesidir." cevabını verdi.

"BAZI TRANSFERLERİ BEKLİYORUZ!"

Transfer dönemindeki durumlarıyla ilgili olarak Simeone, "Henüz gelen kimse yok. Bunun ilerlemesini ve bahsettiğimiz ihtiyaçların karşılanmasını bekliyoruz. Conor Gallagher bugün elimizde olsaydı oyuna girerdi çünkü bu özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, bu yüzden Llorente ile bitirdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.