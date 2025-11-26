İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4467
  • EURO
    49,1944
  • ALTIN
    5687.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Simeone: Bir gün Inter'i çalıştırabileceğimi düşünüyorum
Spor

Diego Simeone: Bir gün Inter'i çalıştırabileceğimi düşünüyorum

Atletico Madrid'in başarılı teknik direktörü Diego Simeone, futbolculuk döneminde formasını giydiği Inter'i bir gün çalıştırabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi26 Kasım 2025 Çarşamba 20:14 - Güncelleme:
Diego Simeone: Bir gün Inter'i çalıştırabileceğimi düşünüyorum
ABONE OL

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, 1997-1999 yılları arasında formasını giydiği İtalyan devine bir gün hoca olarak geri dönebileceği fikrine yeşil ışık yaktı.

Simeone yaptığı açıklamada, "Bu sadece bana bağlı değil ama teknik direktörlük kariyerimde bir gün Inter'i çalıştırabileceğimi düşünüyorum. Bence bir gün olacak," dedi.

Atletico Madrid'de 14. sezonunu geçiren Diego Simeone, sezona yaptıkları kötü başlangıcın ardından takımını kısa sürede toparlamayı başardı.

La Liga'da ilk 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Madrid ekibi, sonrasında çıktığı 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlikle lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Atletico, bu akşam evinde Inter'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaşmayı hedefliyor.

Inter'i yenmesi durumunda Galatasaray'la puanını eşitleyecek olan Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Rams Park'ta temsilcimiz ile kozlarını paylaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.