Diego Simeone: Bir gün Inter'i çalıştırabileceğimi düşünüyorum

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, 1997-1999 yılları arasında formasını giydiği İtalyan devine bir gün hoca olarak geri dönebileceği fikrine yeşil ışık yaktı.

Simeone yaptığı açıklamada, "Bu sadece bana bağlı değil ama teknik direktörlük kariyerimde bir gün Inter'i çalıştırabileceğimi düşünüyorum. Bence bir gün olacak," dedi.

Atletico Madrid'de 14. sezonunu geçiren Diego Simeone, sezona yaptıkları kötü başlangıcın ardından takımını kısa sürede toparlamayı başardı.

La Liga'da ilk 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Madrid ekibi, sonrasında çıktığı 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlikle lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Atletico, bu akşam evinde Inter'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaşmayı hedefliyor.

Inter'i yenmesi durumunda Galatasaray'la puanını eşitleyecek olan Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Rams Park'ta temsilcimiz ile kozlarını paylaşacak.