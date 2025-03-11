Diego Simeone: Bizim amacımız finale kalmak

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında temkinli açıklamalarda bulundu. Büyük bir mücadeleye çıkacaklarının farkında olan Arjantinli teknik adam, dikkatli bir dil kullanarak derbiye dair görüşlerini paylaştı.

Carlo Ancelotti'yi öven Simeone, penaltılar hakkında benzer bir görüşe sahip olduğunu belirtti. "Penaltıları özel olarak çalışmadık, ancak bugün antrenmanın sonunda biraz çalışabiliriz. Ancak antrenmanda denemek ile maç atmosferinde penaltı atmak asla aynı şey değildir." ifadelerini kullandı.

"SADECE TRİBÜN DESTEĞİ YETMEZ"

Derbiye dair analizinde ise Diego Simeone, kendi sahalarında oynamanın avantajına değindi: "Bu maçı sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımız bizi itecektir, ancak asıl önemli olan sahada neler yapacağımızdır. Sadece tribün desteğiyle bu maçı kazanamayız, gerçekten iyi bir maç çıkarmalıyız."

"HEDEFİMİZ FİNAL"

Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid'in hedefinin final oynamak olduğunu vurguladı. "Bizim amacımız finale kalmak. Eminim ki hem rakibimiz hem de biz bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Ama ne olacağını yalnızca Tanrı biliyor." diyerek sözlerini tamamladı.