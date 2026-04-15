Diego Simeone: Bu sezon farklı bir his var

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli çalıştırıcı, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini vurgulayarak takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Kulüpte geçirdiği 14 yıla değinen Simeone, bu süreçte 4 kez yarı finale yükseldiklerini hatırlatarak, "Olağanüstü bir takıma karşı oynadık ve onlara karşı savunma yapmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

Maça kötü başladıklarını ancak geri dönüş gösterdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "2-0 geriye düştük ama pes etmedik. Oyun oynamaya başladık ve iyi bir gol bulduk. Yaptığımız değişiklikler oyuna katkı sağladı, zamanla alanlar bulduk. Rakibin 3-1'i yakalama şansı da vardı ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı çok gururluyum" dedi.

Kırmızı kart sonrası yaşanan sürece de değinen Simeone, "Bazen teknik direktör olarak tepki veriyorsunuz ama oyuncular sahada her şeyin farklı olduğunu anlatıyor. İlk maçta bir gol daha atamadığımız için daha çok kızmıştım. Çok kapanırsanız, uzun vadede gol yemeniz kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

Takımın performansına da değinen Simeone, yoğun fikstüre dikkat çekerek bazı oyuncuları dinlendirdiklerini ifade etti ve rakiplerinin her alanda etkili hücum ettiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam sözlerini, "Bu sezon farklı bir his var. İçimde bu yılın özel olduğuna dair bir duygu var" diyerek tamamladı.