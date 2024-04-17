Diego Simeone: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan fakat deplasmanda Borussia Dortmund'a 4-2 mağlup olan ve elenen Atletico Madrid'te teknik direktör Diego Simeone karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takımının sonuna kadar kazanmak istediğini söyleyen Simeone, "Ben iyiyim çünkü takım maçı kazanmak için sonuna kadar çabaladı. Metropolitano'da sonucu arttıracak gol pozisyonları yakaladığımızdan bahsetmiyorum bile. 2-2'ye çok iyi tepki verdiler ve Maç gollü geçti.. 2-2'den sonra yaptıkları ataklar gol oldu. Onları tebrik ediyorum. Oyuncular muazzam bir iş çıkardılar. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve söyleyecek başka bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Normaldeki hücum güçlerinden çok uzakta olduklarını söyleyen Diego Simeone şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Riquelme'den daha tecrübeli olan Azpilicueta ile başladık. Hücumda bize ofansif anlamda bir şey sunmayacaktı ama hücumu idare etti, savunmada çok fazla sıkıntı çekmedik. Evet, bu iki maçta yarattığımız tüm durumlardan bir şeyler çıkarıyorum. Genelde ürettiğimiz hücum gücüne sahip değildik. İlk maçta Lino'nun 3-0'lık skoru getiren oyununu hatırlayın. Futbol bu. Rakibimizi tebrik etmeliyiz. Elimizden gelen en iyi şekilde mücadele ettiğimizi bilmeliyiz."