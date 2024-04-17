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Spor

Diego Simeone: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a elendikleri maçtan sonra konuştu.

17 Nisan 2024 Çarşamba 01:17 - Güncelleme:
Diego Simeone: Elimizden gelenin en iyisini yaptık
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan fakat deplasmanda Borussia Dortmund'a 4-2 mağlup olan ve elenen Atletico Madrid'te teknik direktör Diego Simeone karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takımının sonuna kadar kazanmak istediğini söyleyen Simeone, "Ben iyiyim çünkü takım maçı kazanmak için sonuna kadar çabaladı. Metropolitano'da sonucu arttıracak gol pozisyonları yakaladığımızdan bahsetmiyorum bile. 2-2'ye çok iyi tepki verdiler ve Maç gollü geçti.. 2-2'den sonra yaptıkları ataklar gol oldu. Onları tebrik ediyorum. Oyuncular muazzam bir iş çıkardılar. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve söyleyecek başka bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Normaldeki hücum güçlerinden çok uzakta olduklarını söyleyen Diego Simeone şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Riquelme'den daha tecrübeli olan Azpilicueta ile başladık. Hücumda bize ofansif anlamda bir şey sunmayacaktı ama hücumu idare etti, savunmada çok fazla sıkıntı çekmedik. Evet, bu iki maçta yarattığımız tüm durumlardan bir şeyler çıkarıyorum. Genelde ürettiğimiz hücum gücüne sahip değildik. İlk maçta Lino'nun 3-0'lık skoru getiren oyununu hatırlayın. Futbol bu. Rakibimizi tebrik etmeliyiz. Elimizden gelen en iyi şekilde mücadele ettiğimizi bilmeliyiz."

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