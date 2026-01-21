İSTANBUL 11°C / 7°C
Diego Simeone: İzlemesi keyif veren bir maç oldu

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray deplasmanında aldıkları beraberlik sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 23:53
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, "İzlemesi keyif veren bir maç oldu. İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı. Bizim de fırsatlarımız oldu, Galatasaray da son dakika kazanabilirdi." dedi.

Galatasaray karşısında aldıkları 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 şansları sorulan Simeone, "İlk 8 bizim elimizde değil, diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Sonuna kadar devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

