İtalya'ya geri dönmek istediğini belirten Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a teklifler gelmeye başladı.

Sarı-kırmızılıların kapısını son olarak Atletico Madrid çaldı. İtalyan yıldıza geldiği öğrenilen 18 milyon euro'luk teklif için yönetim düşünme kararı aldı.

5 MİLYON EURO KİRALAMA GELİRİ

15 milyon euro bonservis ile transfer edilen Zaniolo'dan sezon başında 5 milyon kiralama bedeli elde edilmişti.

JUVENTUS DA TAKİPTE

Okan Buruk'un geri dönmesi halinde kullanmayı düşündüğü 24 yaşındaki oyuncu için Juventus'un da kısa süre içinde kiralama teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar Zaniolo'yu bu kez tapusu ile vermeyi planlıyor.