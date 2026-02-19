İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7732
  • EURO
    51,7584
  • ALTIN
    7056.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Simeone'den Club Brugge maçı değerlendirmesi
Spor

Diego Simeone'den Club Brugge maçı değerlendirmesi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Atlético Madrid'in deneyimli teknik direktör Diego Simeone maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Diego Simeone'den Club Brugge maçı değerlendirmesi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge deplasmanına çıkan Atlético Madrid, iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Diego Simeone, maçın değerlendirmesini yaptı.

Simeone, hem hücumda hem savunmada daha güçlü olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi hem savunmada hem hücumda güç gerektiriyor. Zor bir zeminde 0-2 ve 2-3 öne geçtik, ancak rakip hak ederek geri döndü. Hücumda etkiliydik ama savunmada bazı anları daha iyi yönetebilirdik. Savunmada güvenilirlikten yoksunduk" ifadelerini kullandı.

Rövanş öncesinde iç saha avantajına dikkat çeken Arjantinli teknik adam, "Sadece salı günü değil, ligde hafta sonu oynayacağımız maçta da taraftarımızın enerjisine ihtiyacımız var. Yoğun bir fikstürden çıktık, bu yüzden evimizdeki atmosfer bizim için çok önemli. En önemli şey kazanmak" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.