Diego Simeone'den Club Brugge maçı değerlendirmesi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge deplasmanına çıkan Atlético Madrid, iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Diego Simeone, maçın değerlendirmesini yaptı.

Simeone, hem hücumda hem savunmada daha güçlü olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi hem savunmada hem hücumda güç gerektiriyor. Zor bir zeminde 0-2 ve 2-3 öne geçtik, ancak rakip hak ederek geri döndü. Hücumda etkiliydik ama savunmada bazı anları daha iyi yönetebilirdik. Savunmada güvenilirlikten yoksunduk" ifadelerini kullandı.

Rövanş öncesinde iç saha avantajına dikkat çeken Arjantinli teknik adam, "Sadece salı günü değil, ligde hafta sonu oynayacağımız maçta da taraftarımızın enerjisine ihtiyacımız var. Yoğun bir fikstürden çıktık, bu yüzden evimizdeki atmosfer bizim için çok önemli. En önemli şey kazanmak" dedi.