Diego Simeone'den Messi itirafı! ''Transfer etmek istedik''

Sporx 12 Ekim 2021 Salı 20:39 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:39

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Lionel Messi için transfer girişiminde bulunduklarını söyledi.

Sporx'in aktardığı habere göre, Suarez aracılığıyla Messi'ye ulaşmaya çalıştığını belirten deneyimli teknik adam, "Messi'yi kendim aramadım ama Suarez'den bunu istedim. Messi'ye, Atletico'ya ufak bile olsa transfer olma ihtimalinin olup olmadığını sormasını istedim. Ancak kısa bir süre sonra PSG transferi resmen açıkladı." dedi.

Messi'nin doğru bir yerde olup olmadığı ile ilgili soruya yanıt veren Arjantinli hoca, "Messi, her zaman kazanmak isteyen bir takımda olmalı. Kazanmayı bilen bir takımda olmalı" ifadelerini kullandı.