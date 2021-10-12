İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2021 Salı / 6 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0393
  • EURO
    10,435
  • ALTIN
    511.228
  • BIST100
    1416.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Simeone'den Messi itirafı! ''Transfer etmek istedik''
Spor

Diego Simeone'den Messi itirafı! ''Transfer etmek istedik''

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağının belli olması üzerine transfer için girişimde bulunduğunu söyledi.

Sporx12 Ekim 2021 Salı 20:39 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:39
ABONE OL

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Lionel Messi için transfer girişiminde bulunduklarını söyledi.

Sporx'in aktardığı habere göre, Suarez aracılığıyla Messi'ye ulaşmaya çalıştığını belirten deneyimli teknik adam, "Messi'yi kendim aramadım ama Suarez'den bunu istedim. Messi'ye, Atletico'ya ufak bile olsa transfer olma ihtimalinin olup olmadığını sormasını istedim. Ancak kısa bir süre sonra PSG transferi resmen açıkladı." dedi.

Messi'nin doğru bir yerde olup olmadığı ile ilgili soruya yanıt veren Arjantinli hoca, "Messi, her zaman kazanmak isteyen bir takımda olmalı. Kazanmayı bilen bir takımda olmalı" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.