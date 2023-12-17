Diego Simeone'den Messi'ye 'Cüce' lakabı!

Flamengo formasıyla futbola veda eden Filipe Luis, Lionel Messi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Filipe Luis, Messi için yaptığı açıklamada, "Messi'yi takip etmesi için bir oyuncu belirleyen antrenörler var, bazıları 2-3 oyuncu belirliyor. Biz Atletico Madrid'de sadece onu tutmak için 4 oyuncu koyuyorduk. Topa dokunmadan yarım saat geçiriyordu ve bunu umursamıyordu ama topla buluştuğunda gol oluyordu. Peki bu durumda kim suçlanacak, hiç kimse çünkü hepimiz işimizi doğru yaptık. Suçlu Messi!" sözlerini sarf etti.

Avrupa kariyerinde Atletico Madrid'de oynadığı dönemle bilinen Luis, o dönem Barcelona maçlarında Diego Simeone'nin Messi için cüce dediğini söyledi. Brezilyalı eski yıldız, "Diego Simeone, Barcelona maçlarından önce Messi'den korkmayalım diye onun adını söylemezdi. Messi için "cüce" derdi" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki eski yıldız, 2010-2014 ve 2015-2019 yılları arasında Atletico Madrid forması giymişti.