İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Simeone'den Messi'ye 'Cüce' lakabı!
Spor

Diego Simeone'den Messi'ye 'Cüce' lakabı!

Atletico Madrid'in efsane oyuncularından Filipe Luis, futbolu bıraktıktan sonra çarpıcı itiraflarda bulundu. Emekli futbolcu, Diego Simeone'nin Messi'ye 'Cüce' lakabı taktığını söyledi.

17 Aralık 2023 Pazar 00:31 - Güncelleme:
Diego Simeone'den Messi'ye 'Cüce' lakabı!
ABONE OL

Flamengo formasıyla futbola veda eden Filipe Luis, Lionel Messi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Filipe Luis, Messi için yaptığı açıklamada, "Messi'yi takip etmesi için bir oyuncu belirleyen antrenörler var, bazıları 2-3 oyuncu belirliyor. Biz Atletico Madrid'de sadece onu tutmak için 4 oyuncu koyuyorduk. Topa dokunmadan yarım saat geçiriyordu ve bunu umursamıyordu ama topla buluştuğunda gol oluyordu. Peki bu durumda kim suçlanacak, hiç kimse çünkü hepimiz işimizi doğru yaptık. Suçlu Messi!" sözlerini sarf etti.

Avrupa kariyerinde Atletico Madrid'de oynadığı dönemle bilinen Luis, o dönem Barcelona maçlarında Diego Simeone'nin Messi için cüce dediğini söyledi. Brezilyalı eski yıldız, "Diego Simeone, Barcelona maçlarından önce Messi'den korkmayalım diye onun adını söylemezdi. Messi için "cüce" derdi" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki eski yıldız, 2010-2014 ve 2015-2019 yılları arasında Atletico Madrid forması giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.