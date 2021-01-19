Digitürk'ten Fenerbahçe açıklaması

DHA 19 Ocak 2021 Salı 19:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 19:24

Fenerbahçe'nin evinde Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşma sırasında Ülker Stadı'nın reklam panolarında yayıncı kuruluşun logosunu çağrıştıracak şekilde, "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazıları yer aldı. Maçın ardından da sarı-lacivertli futbolcular "Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık", "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazılı tişörtler giyerek yayıncı kuruluş mikrofonlarına karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ancak, yayıncı kuruluş bunları yayınlamadı.

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında röportajlara ambargo koyan beIN SPORTS'ta bu konuda açıklama Rashed Al-Marri'den geldi. Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri 'nin yazılı açıklaması şu şekilde oldu:

"beIN SPORTS'un tarafsızlığını sorgulayan, çalışanlarımızı hedef gösteren açıklamalar ve aleyhimize yürütülen kampanyalar, bu yönde yorum yapanlar da dahil olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarına zarar vermektedir. Bu saldırıların sona ermesini ve tansiyonun daha fazla yükselmemesini temenni ediyoruz.

43 ülkede faaliyet gösteren ve yüzlerce lig, takım ve organizasyonla oldukça iyi ilişkiler kurmuş, küresel sporun önde gelen yayıncılarından biri olarak spor tutkusunu, tamamen tarafsız bir yaklaşımla, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sporsevere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Her gün hizmet kalitemizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Hata yaptığımızda özür dilemeyi erdem sayıyor ve bundan ders çıkarmaya önem veriyoruz. Herhangi bir ülkede herhangi bir kulüp lehinde veya aleyhinde bir gizli gündemimiz olmamıştır. Digiturk için de tek odak noktamız, Türk futbolunun yurtiçi ve yurtdışındaki bilinirliğine, gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak üzere yatırıma devam etmektir.

Bu amaçla, devam eden asılsız suçlamalara rağmen, Türk futbolunun en köklü ve değerli camialarından biri olan Fenerbahçe ve tüm Süper Lig kulüpleriyle, her başarılı spor liginin temelini oluşturan karşılıklı iyi niyet, güven ve yapıcı geri bildirimlere dayalı çok daha güçlü bir ilişki kurmayı ümit ediyoruz."