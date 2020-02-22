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Spor

Dikkat çeken Cenk Tosun açıkladı! 'İyi bir PR hikayesi olurdu'

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un Everton'dan kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish golcü ismin kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

22 Şubat 2020 Cumartesi09:38 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:39

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Milli futbolcumuz Cenk Tosun'la ilgili açıklamada bulundu.

Liverpool Echo'nun haberinde, Parish, Cenk Tosun'un transfer sürecini anlattığı açıklamasında, "Roy Hudgson daha fazla patlayıcı güce ihtiyacımız olduğunu söyledi ve Cenk Tosun'u aldk. Satın alma opsiyonu da bizde. Onu 20 milyon sterlin ödeyerek almış olsaydık velki de daha iyi bir PR hikayesi olurdu" dedi.

Cenk Tosun'un şu ana kadarki performansından memnun olduklarını belirten Parish, "O mükemmel bir oyuncu ve 6 ay boyunca bize büyük yardımları olacak. Böyle devam edersek yaz aylarında kalıcı bir anlaşma yapmamamız için bir sebep göremiyorum." diye konuştu.

Cenk Tosun Crystal Palace formasıyla çıktığı 3 maçta 172 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı.

(Sporx)

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