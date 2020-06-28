28 Haziran 2020 Pazar 19:16 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 19:16

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, sahadan 3-0 mağlup ayrılmasıyla birlikte ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü. Düsseldorf'ta, Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferde gözde isimleri Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın geleceği ise merak konusu oldu.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR



Alman Kicker dergisi daha önce duyurduğu haberde Fortuna'nın küme düşmesi halinde Kaan ve Kenan dahil birçok futbolcunun takımda tutulamayacağını yazmıştı. Ajansspor'un haberine göre; Milli yıldızlar Bundesliga 2'de oynamak istemediği için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor. Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Kaan Ayhan için Alman ekibi yaklaşık 7 milyon euro civarı bir bonservis bekliyor. Bu sezon 33 maçta 2 gol 3 asist üreten Kaan'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

2 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR



Hücum bölgesinde yer alan ve bu sezon takımı adına 20 maçta 6 gol 1 asist kaydeden Kenan Karaman'ın ise Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia ediliyor. Karaman'ın sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor. Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli yıldızın sözleşmesinde takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yer alıyordu. Düsseldorf küme düşünce bu madde aktif oldu.

