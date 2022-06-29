İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2022 Çarşamba / 30 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6484
  • EURO
    17,5193
  • ALTIN
    979.793
  • BIST100
    2473.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dimitrios Kolovetsios Kayserispor'da kaldı
Spor

Dimitrios Kolovetsios Kayserispor'da kaldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ile yeniden anlaşma sağladı.

IHA29 Haziran 2022 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman ile devam ediyor. Geçen sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios 2022-2023 sezonunda da sarı kırmızılı formayı giyecek.

2020-2021 sezonunda Kayserispor'da transfer olan ve 2 sezonda hem lig hem de kupada toplam 58 maça çıkan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı takımda üçüncü sezonunu yaşayacak.

Dün Kayseri'ye gelerek takıma dâhil olan Dimitrios Kolovetsios, çalışmalara başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.