Dimitrios Kourbelis: İz bırakmak istiyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, "Burada isim yapmış Yunan oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi bu. Burada iyi hatırlanabilmek, ileride benim hakkımda konuşulduğunda iyi şeyler söylenmesini istiyorum." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kourbelis'in basın toplantısında Anastasios Bakasetas da arkadaşını yalnız bırakmamak için yer aldı.

Kourbelis, Trabzonspor'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye'de her sene hedefleri olan, büyük bir takımda olduğumun farkındayım. Siopis ve Bakasetas'ı yakından tanıyorum. Onlar da takımla ilgili bana her şeyi söyledi. Organizasyondan, takımın büyüklüğünden bahsettiler. Benim de üzerime düşen, her seferinde elimden gelenin en iyisini vererek takımın hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerine savunma oyuncusu olarak başladığını dile getiren Kourbelis, "Daha sonra kendi pozisyonum olarak değerlendirdiğim 6 numara pozisyonunda devam ettim. 8 numara da oynadım geçen sezon sizin de bildiğiniz gibi. Ancak burada kararı verecek hocamız. Eğer hocamız benden 8 numara, 6 numara ya da stoper pozisyonunda yararlanmak isterse ben de sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Bu konudaki karar tabii ki her zaman hocamızın olacak." şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ İLE GÖRÜŞME FIRSATIM OLMADI"



Yunan futbolcu, transfer sürecinde teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşmediğini kaydederek, "Hocamızla çok görüşme fırsatım olmadı. Yönetim ile görüştük. Onlar da bana takımın beni düşündüğünden, kadroda beni istediklerinden bahsettiler. Aslında ben de teklif geldikten sonra çok düşünmedim açıkçası hemen kabul ettim, anlaşma zemini bulduğumuz bir gelişme oldu benim adıma da. Dolayısıyla transfer sürecim gayet hızlı gelişti diyebilirim." ifadelerini kullandı.

KAMPA KATILMASININ ARDINDAN ÇOK FAZLA SÜRE GEÇMEDİĞİNİ BELİRTEN KOURBELİS, ŞUNLARI SÖYLEDİ:



"Dolayısıyla çok fazla bir zaman geçirme fırsatı bulamadık. Ancak ilk gördüğüm, ilk tanıştığım herkes beni çok iyi karşıladı burada. Sanki çok uzun süredir buradaymışım gibi hissettim ben de burada geçirdiğim süre boyunca. Burada buna katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hocamızın genel felsefesi, çalışma prensipleri ile alakalı şunu söyleyebilirim, şu an neredeyse 3-4 günlük bir çalışma fırsatı bulabildik kendisiyle. Çok fazla işin derinliğine inemedik. Çünkü yeni katıldığımız için genelde yaptığımız çalışmalar koşu ve fizik çalışmaları olduğu için bahsettiğiniz prensipleri tanıma ya da öğrenme fırsatı bulamadık. Ama zaten ben de bunu öğrenebilmek ve hocamızın neler istediğini merak eden birisiyim. Kısa bir süre içerisinde bu prensipleri beraber göreceğiz ve üzerinde çalışmalarda bulunacağız."

Kourbelis, bir soru üzerine Türkiye'de geçmişte oynayan tüm Yunan oyuncuları tanıdığını aktararak, "Hepsiyle konuşma fırsatı bulduk ve hepsinin burada başarılı olduklarını biliyorum. Burada isim yapmış Yunan oyuncular olduğunu da biliyorum. Benim de buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi bu. Burada iyi hatırlanabilmek, ileride benim hakkımda konuşulduğunda iyi şeyler söylenmesini istiyorum. Ben de bunun üzerine çalışmaya başladım. Benim de buraya geliş amacımdan birisi ileride buradan ayrıldığımda iyi hatırlanabilmek ve iyi bir iz bırakabilmek." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARA EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"



Trabzonspor'un maçlarını daha önce izleme fırsatı bulduğuna değinen Kourbelis, "En iyi arkadaşım Bakasetas, burada oynuyordu. Yine Siopis burada oynuyor. Dolayısıyla onların çok fazla maçını izleme fırsatı buldum. Taraftarlarımızın takıma ne kadar tutkuyla bağlandığı, ne kadar tutkulu taraftarlar olduğuyla ilgili geniş bilgim var. Çok fazla maç izlemiştim. Taraftarlarımız bu sene şundan emin olacaklar, ben sahaya çıktığım her anda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Bu onlara ve işime duyduğum saygıdan olacak ve sahada olduğum her saniye her dakika elimden gelenin en iyisini verdiğimden taraftarlarımız emin olabilecek. Onlara bu mesajı vermek istiyorum." diye konuştu.

KOURBELİS, REKABETİN TAKIMIN SEVİYESİNİ YUKARI ÇEKTİĞİNİ VURGULAYARAK, ŞUNLARI KAYDETTİ:



"Aslında bu, bütün büyük takımlarda böyledir. Diğer iyi oyuncularla rekabet edersiniz bu da seviyenizi, hem sizin hem de takımın genel seviyesini yukarı çeken bir durumdur. Ben de bu şekilde düşünüyorum aslında. Ben de iyi bir takıma geldiğimde, iyi oyuncularla rekabet ettiğimde kendi seviyemde yukarı çıkacağımı düşünüyorum. Takımın genel kalitesi, takımın genel rekabet seviyesi ile ilgili olarak ben çok iyi bir rekabet gördüğümü söyleyebilirim burada. Herkes formayı alabilmek, maçlarda ilk 11'de oynayabilmek, maçlarda süre alabilmek adına elinden gelen mücadeleyi ve elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Bir forma rekabeti, bir forma savaşının olduğunu söyleyebilirim. Yoksa bütün takımın seviyesinin rekabet ederek yukarı çıktığını herkesin de oynayabilmek adına bir savaş verdiğini söyleyebiliriz."

BAKASETAS'TAN SORU



Bir basın mensubunun "Bakasetas bugün bir basın mensubu olsaydı Kourbelis'e nasıl bir soru sorardı?" şeklindeki sözleri üzerine Yunan futbolcu, "Bunun üzerine düşünmemiştim. Aslında onunla alakalı çok şey sordunuz. Trabzonspor formasıyla ilk golü attığınızda nasıl kutlayacağını bize anlatır mısınız, diye bir soru sorabilirdim." ifadelerini kullandı. Kourbelis de takım arkadaşına "Sana koşup üzerine atlayarak beraber kutlardık." yanıtını verdi.