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Spor

Dimitrios Pelkas: Bu gol bana özgüven katacaktır

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2021 Pazar 21:30 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 21:30
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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

237 gün sonra ligde fileleri havalandıran ve takımının 2. golünü atan Pelkas, "Attığım golden mutluyum. Bu gole ihtiyacım vardı. Bu gol bana özgüven katacaktır." dedi.

"EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

Yunan yıldız, "Fenerbahçe için geçen yıl olduğu gibi en iyisini yapmak istiyorum. İlk yarı iyi geçmedi ama daha iyi çalışarak, geliştirmemiz gereken noktaları geliştirerek durumu değiştirmeliyiz. Sahada daha iyisini yapmalıyız. Puan kayıplarını telafi edebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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