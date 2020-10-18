Dimitrios Pelkas Fenerbahçe tarihine geçti

18 Ekim 2020 Pazar 21:59 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 21:59

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının 3. golünü atan Dimitrios Pelkas, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçında gol atan Pelkas, "Fenerbahçe'deki ilk maçında gol attığım ve kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Pelkas sözlerini, "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum" ifadeleriyle tamamladı. Öte yandan Dimitrios Pelkas sarı lacivertlilerin tarihine geçti. Pelkas, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan futbolcu oldu.