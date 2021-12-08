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Spor

Dimitrios Pelkas Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan Dimitrios Pelkas yol ayrımında... Menajeriyle konuşan Pelkas, 'Devre arasında transferim gerçekleşsin' talimatını verdi.

Takvim8 Aralık 2021 Çarşamba 09:42 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:42
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas bu sezon adeta kayboldu.

Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi.

Dimitrios Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon euro civarında ücret talep etmişti.

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