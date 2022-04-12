Dimitrios Pelkas gidiyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla hayal kırıklığına uğratan Dimitrios Pelkas'ın geleceği belli oldu. Sarı-lacivertlilerde bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dimitrios Pelkas için İtalya Serie A ekibi Bologna'nın yeniden devreye girdiği iddia edildi.

DIMITRIOS PELKAS BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Dimitrios Pelkas bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Vitor Pereira döneminde kayıplara karışan Pelkas, İsmail Kartal yönetiminde de ilk 11'e kalıcı olarak giremedi.

İTALYA'DAN TALİP VAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Geçtiğimiz yazda Pelkas'ı isteyen Serie A ekibi Bologna, Yunan oyuncu için yeniden devreye girdi. İtalyan ekibi Dimitrios Pelkas için çok ısrarcı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin ise Pelkas'ı satmaya sıcak baktığı belirtildi.

PELKAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Dimitrios Pelkas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 32 resmi maçın 12'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulunabildi.