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Spor

Dimitrios Pelkas, İngiltere'de açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye'de...''

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılarak kiralık olarak Hull City'e gitmişti. Türkiye ve İngiltere futbolunu karşılaştıran Dimitrios Pelkas'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...

9 Aralık 2022 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Dimitrios Pelkas, İngiltere'de açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye'de...''
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Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Hull City'e giden Dimitrios Pelkas, Championship'teki futbol hakkında konuştu. Adadaki futbolu Türkiye ile kıyaslayan Dimitrios Pelkas, "Çok ciddi bir tempo farkı var." dedi

DIMITRIOS PELKAS KİRALIK OLARAK GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de ayrılan isimlerden biri de Dimitrios Pelkas olmuştu. Pelkas, kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştu.

TÜRKİYE VE ADA FUTBOLUNU KIYASLADI

İngiltere basınına konuşan Dimitrios Pelkas, Süper Lig ve Championship futbolu arasında çok ciddi bir tempo farkı olduğunu belirtirken, "Bunu sahada hissedebiliyoruz. İngiltere'de hakemler oyunu durdurmuyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK KOLAY FAUL OLUYOR"

Türkiye'de hakemlerin çok kolay faul verdiğini belirten Dimitrios Pelkas, "Bu ligde kolay faul çalınmıyor. Bu yüzden temponun yüksek olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

DIMITRIOS PELKAS'IN HULL CİTY KARNESİ

Dimitrios Pelkas, bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 848 dakika süre alan 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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