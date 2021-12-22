Dimitrios Pelkas: Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız

22 Aralık 2021 Çarşamba 22:41 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:41

Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Utanç duyduklarını vurgulayan Dimitrios Pelkas, "Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız." dedi.

Ayrıca Dimitrios Pelkas, "Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.