İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1522
  • EURO
    29,2157
  • ALTIN
    1647.78
  • BIST100
    6428.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Dimitrios Pelkas kulüpsüz kaldı

Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran ayında son bulan Yunanlı yıldız futbolcu Dimitrios Pelkas için transferde yeni bir iddia ortaya atıldı. Menajerleri aracılığıyla Süper Lig ekibine önerilen 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas yönetim tarafından ret cevabı aldı. Başarılı futbolcu kulüp arayışlarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Temmuz 2023 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Dimitrios Pelkas kulüpsüz kaldı
ABONE OL

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas için transferde hareketli günler yaşanıyor. Geçen sezonu Hull City'de kiralık olarak tamamlayan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe ile sözlşemesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kaldı. Başarılı orta saha oyuncu için Süper Lig'den yeni bir transfer iddiası gündemi sarstı.

DIMITRIOS PELKAS'A RET CEVABI

29 yaşındaki yetenekli futbolcu Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kaldı. Menajerleri aracılığı ile Karadeniz ekibi Trabzonspor'a önerilen futbolcu Dimitrios Pelkas, yönetim tarafından reddedildi. Yıllık 1.2 milyon euro ücret isteyen Yunan futbolcu için bordo-mavili ekibin herhangi bir transfer hamlesi bulunmuyor.

SERVET ÇETİN'DEN YALANLAMA

Kısa bir süre önce Süper Lig'in bir başka köklü kulübü Sivasspor ile anılan Dimitrios Pelkas için teknik direktör Servet Çetin iddiaları reddetmiş ve "Yok şu an öyle bir görüşme, sürekli söyleniyor, yazılıyordu basında. Yani Pelkas iyi oyuncu. Onu herkes ister ama bütçesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani normalde gerçekten kaliteli bir oyuncu her hoca takımında görmek ister ama şu an öyle bir Pelkas'la alakalı bir gündemimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN PELKAS HAMLESİ

Hull City'de oynadığı futboldan memnun kalan İstanbul temsilcisi Başakşehir ise Dimitrios Pelkas'ı transfer listesine ekledi. Turuncu-lacivertlilerin kısa bir süre içinde oyununun temsilcileri ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFROMANSI

Sezonu Hul City'de kiralık olarak tamamlayan Yunan yıldız 26 remi maçta 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.