Dimitrios Pelkas kulüpsüz kaldı

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas için transferde hareketli günler yaşanıyor. Geçen sezonu Hull City'de kiralık olarak tamamlayan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe ile sözlşemesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kaldı. Başarılı orta saha oyuncu için Süper Lig'den yeni bir transfer iddiası gündemi sarstı.

DIMITRIOS PELKAS'A RET CEVABI

29 yaşındaki yetenekli futbolcu Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kaldı. Menajerleri aracılığı ile Karadeniz ekibi Trabzonspor'a önerilen futbolcu Dimitrios Pelkas, yönetim tarafından reddedildi. Yıllık 1.2 milyon euro ücret isteyen Yunan futbolcu için bordo-mavili ekibin herhangi bir transfer hamlesi bulunmuyor.

SERVET ÇETİN'DEN YALANLAMA



Kısa bir süre önce Süper Lig'in bir başka köklü kulübü Sivasspor ile anılan Dimitrios Pelkas için teknik direktör Servet Çetin iddiaları reddetmiş ve "Yok şu an öyle bir görüşme, sürekli söyleniyor, yazılıyordu basında. Yani Pelkas iyi oyuncu. Onu herkes ister ama bütçesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani normalde gerçekten kaliteli bir oyuncu her hoca takımında görmek ister ama şu an öyle bir Pelkas'la alakalı bir gündemimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN PELKAS HAMLESİ

Hull City'de oynadığı futboldan memnun kalan İstanbul temsilcisi Başakşehir ise Dimitrios Pelkas'ı transfer listesine ekledi. Turuncu-lacivertlilerin kısa bir süre içinde oyununun temsilcileri ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFROMANSI

Sezonu Hul City'de kiralık olarak tamamlayan Yunan yıldız 26 remi maçta 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.