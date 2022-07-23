Dimitrios Pelkas resmen gidiyor! Rakam bile belli oldu...

Championship takımlarından Hull City, Ozan Tufan ve Allahyar'ın ardından Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'a talip oldu. İngiliz ekibinin Dimitrios Pelkas için ısrarcı olduğu ve transferin 4-5 milyon euro civarında bir rakamla biteceği ileri sürüldü.

DIMITRIOS PELKAS, YOL AYRIMINDA

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için karar verildi. O bölgeye yapılan yeni transferlerin ardından teknik direktör Jorge Jesus'un Yunan oyuncunun satışına onay verdiği öğrenildi.

HULL CİTY, DIMITRIOS PELKAS İÇİN DEVREDE

İngiltere basınında yer alan habere göre; Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'de forma giyen Dimitrios Pelkas'a talip oldu. Ada ekibi Dimitrios Pelkas'ı ısrarla istiyor. 4-5 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleşmesi beklenen transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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PELKAS'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1266 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin 2020'nin yazında kadrosuna kattığı Pelkas, toplam 65 maça çıktı ve 13 gol, 8 asist yaptı.