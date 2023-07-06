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Spor

Dimitrios Pelkas'ın talipleri artıyor

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'a talip oldu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
Dimitrios Pelkas'ın talipleri artıyor
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Fenerbahçe'den ayrılan Dimitrios Pelkas'a Süper Lig ekiplerinden Başakşehir talip oldu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'a sürpriz bir talip çıktı.

A Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, bonservisi elinde bulunan Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlamak için oyuncuya ilk teklifini yaptı.

Daha önce, Pelkas ile yine Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un da ilgilendiği öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde çıktığı 26 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti.

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