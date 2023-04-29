İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2023 Cumartesi / 9 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dimitris Itoudis: Biz burada kazara olmadığımızı gösterdik, savaşmak için buradayız
Spor

Dimitris Itoudis: Biz burada kazara olmadığımızı gösterdik, savaşmak için buradayız

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'de deplasmanda alınan Olympiakos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Biz burada kazara olmadığımızı gösterdik, savaşmak için buradayız
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'de deplasmanda alınan Olympiakos galibiyetini değerlendirdi.

Itoudis, "Aslında ribaundlarda harikaydık. Seriyi eşitledik. Harika bir takıma karşı oynuyoruz. Daha çok uzun bir seri bu. Çok iyi bir maç geçirdiler, kazandıktan sonra favori gözüktüler. İyi şutlar yakaladık, doğru beşi bulduk. Herkes katkı verdik." dedi.

Yunan başantrenör, "Takım galibiyeti bu. Seriyi eşitledik ama sadece eşitledik. Uzun bir süreç bu. Biz burada kazara olmadığımızı gösterdik. Savaşmak için buradayız. Bir süreç bu. Yeni bir takımız. Harika bir ortama sahibiz." sözlerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.