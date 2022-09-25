Dimitris Itoudis: En iyisini yapacağız!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününe Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, başantrenör Dimitris Itoudis, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Sırp basketbolcu Marko Guduric katıldı. Yaz dönemini değerlendiren Genel Menajer Derya Yannier, "Bizim açımızdan uzun ve iyi bir yaz dönemini geride bıraktık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ile ilk maçımıza çıkacağız. Sonrasında Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi'nde devam edeceğiz. Yaz dönemi, sizler ve taraftarlar için keyiflidir. Herkes için çok fazla konuşacak konu var. Bizler için zorlu bir inşa süreci geçti. Yeni bir koç ve yeni arkadaşlar takıma katıldı. Oluşturduğumuz takımdan memnunuz. 3 senelik yeni bir sürece başlıyoruz. Kolay olmayacak. Ama biz hazırız. Bu meydan okumaya hep beraber hazırız" şeklinde konuştu.

"FİKİR LİDERİYİZ"

Turkish Airlines EuroLeague'de değişen yönetimin ardından Dejan Bodiroga'nın göreve gelmesiyle ile ilgili de düşüncelerini aktaran Yannier, "Bu Avrupa'da epey önemli bir konu. Basketboldaki işleyiş futboldaki gibi kolay değil. Basketbolda farklı yapılar var. Euroleague projesi bizler için önemli ve vazgeçilemez bir konu. Projenin arkasında durulması gerekli. Biz, EuroLeague projesi ile evliyiz. Bunu basite indirmeyelim. İleriki projelerin arkasında nasıl duracaklar ve Avrupa'da basketbol nasıl gelişecek buna bakmamız lazım. Farklı fikirleri kendileri ile paylaşmaya devam edeceğiz. Avrupa basketbolunun fikir liderlerinden biriyiz. Önümüzdeki hafta bizi burada ziyaret edecekler. Onlarla burada Avrupa basketbolunun geleceği konusunda görüşmelerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BJELİCA SAHADA OLABİLİR"

Nemanja Bjelica'nın sakatlığı hakkında konuşan Yannier, "Nemanja bizler için, Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Kendisi milli takımda sakatlandı. Eurobasket'de oynaması için çok çalışıldı ama testlerde sakatlığı nüksettiği söylendiği için oynayamadı. Tedavisi hala devam ediyor. 1 ay süredir idman yapamaz durumda. Önce bireysel sonrasında takım açısından performans değerlendirmesi için biraz zaman var. Sanıyorum önümüzdeki bir veya iki hafta süre içerisinde sahada göreceğiz diye umuyorum" dedi.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'de olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getiren başantrenör Dimitris Itoudis, "Bizim için desteğiniz çok önemli. Beklentim, oyuncular ile yeni katılan arkadaşlarımızın nerede olduğunu fark ettirmek. Daha sonra kimya oluşturmak. Yöneticilerin desteği ile ciddi bir takım kuruldu. Kurulan bu ekip hem istekli hem de taraftarlara büyük hizmet verecek oyuncularla dolu. Büyük sözler vermek istemiyorum ama taraftarlar için en iyisini yapacağız. Çok çalışmamız lazım. Bu kulüp inanılmaz şeyler başardı. Fenerbahçe'de olduğum için çok heyecanlı ve inanılmaz hırslıyım.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Yunanistan milli takımında oynattığı oyunun, Fenerbahçe'de de izlerinin olacağını söyleyen Itoudis, "Yunanistan milli takımı ile bu takım arasında benzerlik var ama çok farklı oyuncular da var. Değişik şeyler deneceğiz. Değişik oyuncuların olması ve farklı pozisyonlardaki çeşitlik iyiye işaret. Farklı hücum teknikleri oluşturacağız. Takım oyununu yaratmamız lazım. Taraftarın bizden beklentisi var ama biraz zamana da ihtiyacımız var. Elbette Pick&Pop da oynayacağız ama boyalı alandaki oyunumuzu da iyileştirmemiz lazım. Şutlarımızın ve serbest atışlarımızın da iyi olması gerekiyor" diye konuştu.

"UZUN BİR YOLCULUĞUMUZ VAR"

Hazırlık süreci hakkında konuşan Itoudis, "Yalan söylemem gerçekten kolay değil. Türkiye, Sırbistan, Yunanistan milli takımlarında oynayan oyuncularımızdan dolayı hazırlıklara eksik başladık. Bunun dışında şu anda sakat oyuncular da var. Kolay değil. Maç tecrübesi lazım. EuroLeague takımlarıyla maç yapmak istedik fakat bazı sebeplerden dolayı olmadı. İzmir'de oynadık. İyi ve kötü olmaz üzere bazı şeyleri gördük. Matematikçi değilim ama uzun bir yolculuğumuz var. Kameranın arkasında sizin görmediğiniz İnanılmaz bir efor var. Hazırlık süreci içerisinde herkes var gücü ile çalışıyor" dedi.

MAHMUTOĞLU: SAVAŞMAYA HAZIRIZ

Yeni bir oluşum içerisinde olduklarını söyleyen Melih Mahmutoğlu, "Yeni bir takımız. Her şey yeni. Hocamız, oyuncularımız ve takımımız... Genel olarak heyecanlıyız. Sağlıklı geçirdiğimiz ve sakatlıkların olmadığı bir sezon olsun. Fenerbahçe, her zaman kupa hedefler. Yeni bir oluşum içinde olduğumuzdan dolayı zamana da ihtiyaç var. Herkes buraya inancıyla geldi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı var ve uzun bir sezonda zorlu maçlar bizi bekliyor. Savaşmaya hazırız. Sonunda da güzel bir sezon bizim olmasını diliyorum" diye konuştu.

MAHMUTOĞLU: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Takım içi atmosferi değerlendiren kaptan Melih Mahmutoğlu, "Her sene yenilenmek kolay değil. Bence şu an gayet iyi durumdayız. Geçen seneki gibi olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki zamanla daha iyi olacağız. Fenerbahçe'nin nasıl bir başarı istediğini hepiniz iyi biliyorsunuz. Takım içerisinde birbirimizi tanıyınca daha iyi olacağız. Sonuçta hepimiz saha içi ve saha dışı olmak üzere birbirimize yardımcı oluyoruz. Pozitif bir takımız. Maçlar başlayınca daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

GUDURIC: FENERBAHÇE'DE OLMANIN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMELERİ LAZIM

Fenerbahçe'de olmanın öneminden bahseden Sırp basketbolcu, "Melih, ben ve birkaç oyuncu dışında yeniler var. Fenerbahçe'de olmanın ne olduğunu öğrenmeleri lazım. Her maçta savaşmak lazım. Sağlıklı bir sezon olsun. Sezon sonundaki hedeflerimiz için adım adım ilerliyoruz" dedi.