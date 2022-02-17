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Spor

Dimitris Pelkas: Çekya'da savaşacağız, turu geçebiliriz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 play-off turunda Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:18
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Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Dimitris Pelkas, "İlk yarıda Slavia Prag alanları iyi şekilde kapattı. Adam adama oynadılar. Bizim de opsiyon yaratmamız gerekiyordu ama yapamadık. İkinci yarı gol attık ve maçı dengeledik. Sonrasında hatamızdan bir gol yedik. Gol attık ama skor 3-2 olmuştu. Deplasman golü kalktı. Çekya'da savaşacağız. Turu geçebiliriz." dedi.

Kendi performansının değil, takımın performansının önemli olduğunu belirten Dimitris Pelkas, "Takımın galibiyeti çok önemli. Bireysel performansla değil takım olarak galip gelmeliyiz. Giresunspor maçından sonra aynı şekilde devam etmek istedik. Bunu başaramadık. Odaklanmamız gereken lig maçı var. Ligde de aynı şekilde galibiyetle devam etmeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Dimitris Pelkas "Saha içerisinde herkes, her şeyini vermeli." diyerek sözlerini noktaladı.

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