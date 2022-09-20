Dimitris Pelkas: Daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir zihniyet var

Bu sezon Fenerbahçe 'den kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Dimitris Pelkas, yeni takımı, transfer süreci ve oynanan futbol hakkında konuştu.

Hull Live'da yer alan habere göre Fenerbahçe'den arkadaşı Ozan Tufan ile birlikte aynı takımda olmanın kendisi için çok güzel olduğuna değinerek,dedi.

TRANSFER SÜRECİ VE HULL'DAKİ YAŞAMI



Transfer sürecine ve İngiltere'deki yaşamına da değinen Yunan futbolcu, "Önceki kulübümle anlaşma biraz uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olmaktan mutluyum. Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir zihniyet var. Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven birisi değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum." sözlerini dile getirdi.

"TEMPO ÇOK YÜKSEK"



Championship'teki futbola da değinen Pelkas, "Maçlar çok daha akıcı ilerliyor, hakem çok fazla düdük çalmıyor ve oyunu akışına bırakıyorlar. Her zaman kolay serbest vuruşlar vermiyorlar ve ayrıca benim için VAR'ın Championship'te olmaması çok önemli. Süper Lig'deki gibi diğer bazı liglerde VAR'da çok zaman kaybediliyor. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla tempo daha yüksek ve tabi ki daha formda olmak istiyorum ve bunu yaptığımda da takıma çok şey verebilmeyi istiyorum." şeklinde konuştu.