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Spor

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan Dimitris Pelkas ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İngiliz ekibi sözleşmesi sezon sonunda biten Yunan oyuncunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon sona ermesinin ardından oyuncularının transfer durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme paylaştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Dimitris Pelkas için de bilgi verildi. Yunan futbolcunun, bonservisinin olduğu Fenerbahçe'ye geri döndüğü belirtildi.

Hull City'de beklentilerin altında kalan Pelkas, çıktığı 26 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ!

Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas'ın, sarı-lacivertli takımdaki geleceği de belirsiz. Fenerbahçe, 2020'de Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kulübün, 29 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Deneyimli futbolcunun adı Yunanistan'dan eski takımı PAOK ile anılıyor.

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