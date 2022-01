Dimitris Pelkas: İsmail Kartal, gerçekten hoş, nazik ve adil bir insan

DHA 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:45 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:45

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, "Takıma yardım etmem gerekiyor. Takımım bana her türlü destek oluyor. Bana her şeyi veriyor. Bende aynı şekilde takımım, arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Röportaj sırasında sahanın sulama sisteminin çalışmasıyla Pelkas ve basın mensupları ıslandı. Kamp çalışmalarını değerlendiren Pelkas, "Takım arkadaşlarımla buradayız, antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. İyi ve sıkı bir şekilde bu idmanlar devam ediyor. Hava da çok güzel ve sıkı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEM GEREKİYOR"

Gazetecilerin sakatlığıyla ilgili sorusuna ise Yunan oyuncu, "Futbolda ummadık şeylere rastlayabiliyoruz. Burada önemli olan şey dengede kalabilmek. İyi performans gösterirken ayaklarınız havadadır. Kendinizi çok iyi hissedersiniz ama işler iyi gitmediğinde hayal kırıklıkları yaşarsınız. Her ne olursa olsun çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güçlü bir şekilde, güçlü bir mantalite ile bunu sürdürmemiz gerekiyor. Başarıya giden yol bunlardan geçiyor. Futbolun içerisinde sakatlık gibi zor durumlar olabiliyor. Ben bunu hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. İyi performansımı göstermek adına geri dönmem gerekiyor. Ben bunun farkındayım. Çünkü ben futbolu çok seviyorum. Takıma yardım etmem gerekiyor. Takımım bana her türlü destek oluyor. Bana her şeyi veriyor. Bende aynı şekilde takımım, arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." şeklinde cevap verdi.

"TAKIMA YARARLI OLABİLECEĞİMİ BİLİYORUM"

Tüm futbolcuların oynamak istediğini kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından aldığı süreyle ilgili olarak ise, "Bu süre bazıları için yeterli, bazıları için yeterli olmayabilir. Herkes oynamayı ve sahada iyi bir performans ortaya koymayı ister. Bazen iyi performans ortaya koyarsınız bazen de kötü performans ortaya koyarsınız. Bunun içerisindeki etkenler çok fazla. Ben sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Çünkü hala takıma yardımcı, yararlı olabileceğimi iyi biliyorum. Takımın ihtiyaçlarını karşılamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

"HEDEFLERİMİZ VAR"

Takımda tüm futbolcuların aile ortamında çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Pelkas, "Herkes iyi niyetli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hocamızla çok uzun zaman çalışma imkanı bulamadık. Kendisi gerçekten hoş, nazik ve adil bir insan. Bizler futbolcular olarak tabiki de çalışmaya devam edeceğiz. Odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. Takımı hak ettiği noktaya taşımak adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hedeflerimiz var ve başarılı olabilmek adına bunu beraber yapmalıyız. Hep birlikte çalışarak aile ve birlik olarak ileriye gitmek istiyoruz." dedi.

"EN İYİ YOL MAÇ MAÇ BAKMAK"

Fenerbahçe taraftarı hakkında görüşlerini belirten tecrübeli oyuncu, konuşmasını şöyle tamamladı:

Takımı hak ettiği noktaya getirirsek onları daha çok mutlu etmiş oluruz. Onlara umut verebiliriz. Çünkü biz onların gücünü her zaman hissettik. Onlar bizim yanımızda olduklarında biz gerçekten çok güçlüyüz ve çok büyük motivasyon katıyorlar. Lig hala bitmedi ve 15 hafta var. Aynı şekilde kupada da hedefimiz devam ediyor. Konferans Ligi'nde oynayacağımız maç var. bunlar bizim hedeflerimiz. Bizler maç maç bakmak durumundayız. Her maç geldiğinde odaklanmalıyız.