İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2023 Cuma / 4 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8774
  • EURO
    29,9842
  • ALTIN
    1701.56
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dimitris Pelkas İstanbul'da! Başakşehir ile anlaşma sağlandı
Spor

Dimitris Pelkas İstanbul'da! Başakşehir ile anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yle kontratı biten Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi. Turuncu-lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi imzayı atacak. Pelkas, geçen sezon kiralık oynadığı Hull City'de 26 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.

21 Temmuz 2023 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Dimitris Pelkas İstanbul'da! Başakşehir ile anlaşma sağlandı
ABONE OL

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 4'e girebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi.

Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Dimitris Pelkas sağlık kontrollerinden geçmek için bugün İstanbul'a geldi. Yunan futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'den yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.