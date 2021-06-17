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  • Dimitris Pelkas İtalya yolcusu! Fenerbahçe 7 milyon euro istedi
Spor

Dimitris Pelkas İtalya yolcusu! Fenerbahçe 7 milyon euro istedi

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas için İtalya Serie A ekibi Bologna devreye girdi. 7 milyon euro bonservis talep eden sarı lacivertliler Pelkas için Bologna ile pazarlık halinde.

17 Haziran 2021 Perşembe 23:04 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:11
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Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas için İtalya Serie A ekibi Bologna talip oldu. İtalyanların aktardığı haberde sarı lacivertliler Pelkas için 7 milyon euro talep etti. Bologna yıldız oyuncusu Riccardo Orsolini için 15 milyon euro bonservis beklerken yerini Pelkas ile doldurmayı planlıyor. Bologna'da sportif direktörlük görevini yürüten Walter Sabatini daha önce Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı Roma'ya transfer ettiği biliniyor.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan 1.9 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla transfer ettiği Pelkas, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 32 lig maçında 7 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

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