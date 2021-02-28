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Spor

Dimitris Pelkas: Perşembe günü de kazanmalıyız

Fenerbahçe'ye Trabzonspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Dimitrios Pelkas maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2021 Pazar 22:50 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 22:50
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Perşembe günü de kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Pelkas, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında da iyiydik. Maçı hak ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Takımıma yardım ettim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız." dedi.

"HEDEFE GİDEN YOLA, OYUN OYUN BAKMALIYIZ"

Takım için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Pelkas, "Geleceği düşünmemeliyiz. Hedefe giden yola, oyun oyun bakmalıyız. Geliştirmemiz gereken yerlere odaklanmalıyız. Ben de elimden geleni vermeye çalışıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

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