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Spor

Dimitris Pelkas: Topu iyi kontrol ettim, gol atmak için vurdum

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2022 Pazar 21:20 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 21:20
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Fenerbahçe'nin Yunan hücumcusu Dimitris Pelkas, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Galibiyetle ilgili konuşan Pelkas, "Maçın tamamında kontrol bizdeydi. İlk yarı golü yedik ama ikinci yarıya yine çok istekli çıktı. Konyaspor'dan daha fazla istedik. Kazandığımız için mutluyum. Milli ara var. Soyunma odasında maçtan sonra Attila Szalai'nin sakatlığı vardı. Çok iyi bir insan, umarım durumu ciddi değildir." dedi.

Golü hakkında da konuşan Pelkas, "Topu iyi kontrol ettim. Gol atmak için vurdum. İlk şutum iyi değildi, ikinci şutum savunmaya çarptı. İkinci yarı çok daha iyiydik." ifadelerini kullandı.

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