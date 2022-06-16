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Spor

Dimitris Priftis'ten TOFAŞ'a 3 yıllık imza

TOFAŞ, son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Dimitris Priftis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sonucunda 53 yaşındaki Yunan başantrenörle anlaşma sağlandı.

Mavi-yeşilli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Priftis, son olarak THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos'u çalıştırdı.

Dimitris Priftis, 2016'da Aris'in başındayken Yunanistan liginde "Sezonun en iyi başantrenörü" seçildi. 2017-2021 yıllarında UNICS Kazan'da görev alan Priftis, 2020-2021 sezonunda Rus ekibini ULEB Avrupa Kupası ve VTB Ligi finalisti yaptı. 2021-2022 kalan sezonuna ise Panathinaikos ile Yunanistan Süper Kupası'nı kazanarak başlayan deneyimli koç, bu ekipteki başantrenörlük görevinden Nisan 2022'de ayrıldı.

  • Dimitris Priftis
  • TOFAŞ
  • Basketbol Süper Ligi

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