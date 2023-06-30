Dimtri Payet için Pendikspor açıklaması

Dimitri Payet'nin Pendikspor'a transfer olacağı yönündeki haberler üzerine L'Equipe, bu gelişmenin doğru olmadığı yönünde bir haber kaleme aldı.

L'Equipe'in Marsilya muhabiri Mathieu Gregoire, Payet'nin Pendikspor'a gitmeyeceğini duyurdu. Payet'nin Marsilya ile 1 yıl daha olduğu ve ailesiyle birlikte şehirde çok mutlu olduğu için ayrılmayı düşünmediğini yazdı.

Ayrıca, gazetedeki haberin detayında Payet'nin Pendikspor'a gideceği yönündeki haberleri hiçbir kulüp yetkilisi veya yıldız oyuncunun menajerinin onaylamadığına dikkat çekildi.

7 sezondur Olimpik Marsilya formasını giyen 36 yaşındaki Dimitri Payet, geçen sezon 27 resmi maçta forma giydi ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.