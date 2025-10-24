İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9475
  • EURO
    48,8081
  • ALTIN
    5570.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dinamo Kiev maçında sakatlamıştı! Samsunspor'dan Tanguy Coulibaly açıklaması
Spor

Dinamo Kiev maçında sakatlamıştı! Samsunspor'dan Tanguy Coulibaly açıklaması

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

HABER MERKEZİ24 Ekim 2025 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Dinamo Kiev maçında sakatlamıştı! Samsunspor'dan Tanguy Coulibaly açıklaması
ABONE OL

Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız sol kanat oyuncusunun Dinamo Kiev karşılaşmasında sol dizinden sakatlandığı belirtildi.

Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edilen Coulibaly'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

  • Tanguy Coulibaly
  • sakatlık
  • UEFA Konferans Ligi
  • Samsunspor

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.