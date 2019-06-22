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Dinamo Kiev, Vladyslav Supriaha için 13 milyon Euro isteyince Fenerbahçe masadan kalktı

Fenerbahçe, oyun tarzıyla ‘Yeni Shevchenko’ olarak lanse edilen Ukraynalı forvet Vladyslav Supriaha'nın fiyatını sordu.

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TM Dijital Haber Merkezi

Genç ve yetenekli futbolculara yatırım yapmayı kendisine misyon edinen Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörü Comolli’ye Vladyslav Supriaha talimatı verdiği ortaya çıktı.

"13 MİLYON EURO İSTERİZ"

Dünya Kupası U 20 Finalinde Ukrayna – Güney Kore maçını takip eden başkanın, iki gol atan Supriaha’yı çok beğendiği belirtilirken, Comolli’nin yıldız futbolcunun durumunu sorduğu ve Dinamo Kiev’de gelen cevapla bu transferden vazgeçildiği bildirildi. Dnipro alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz yıl henüz 18 yaşında olmasına rağmen bonservisine 6,5 milyon Euro ödenen Vladyslav Supriaha için ‘13 milyon Euro’ fiyat çeken Kiev yönetimi Comolli’yi bir hayli şaşırtırken, Fransız Sportif Direktörün durumu Ali Koç’la paylaştığı ve alınan yanıtla birlikte forvet oyuncusundan vazgeçildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev formasıyla 10 maça çıkan Vladyslav Supriaha stili ve oyun tarzı ile  Shevchenko’ya benzetiliyor.

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