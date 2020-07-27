İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2020 Pazartesi / 6 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,854
  • EURO
    8,0718
  • ALTIN
    428.099
  • BIST100
    1198.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dinamo Kiev'de Lucescu fiyaskosu! İstifa etti
Spor

Dinamo Kiev'de Lucescu fiyaskosu! İstifa etti

Teknik Direktör Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan tam 4 gün sonra taraftar baskılarına dayanamayarak istifa etti.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:50
ABONE OL

4 gün önce yıllarca çalıştığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan Mircea Lucescu, "taraftar baskısı nedeniyle" görevinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray ve Beşiktaş örneği veren deneyimli hoca, "Maalesef Dinamo Kiev ile yollarımı ayırmaya karar verdim. Özellikle taraftarların böylesine düşmanca yaklaşımının altında benim işimi yapmam imkansız. Ben bir korkak değilim, her zaman sportif meydan okumaları kabul ettim. Bunun örnekleri de Galatasaray'dan Beşiktaş'a ya da Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e gidişlerimdir. Ancak gittiğim kulüplerde taraftarlar beni kollarını açarak karşıladı ve ben de onlara kupayla yanıt verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının kulübün yararlarına karşı hareket etmesini kabul edemem." dedi.

"PARA BENİM SON DERDİM"

Kiev'e imza atmasının nedeninin para olmadığını belirten Lucescu, "Benim Dinamo Kiev'e gelmemin nedeni kontrattaki rakamlar değildi, para benim son derdim. Futbola, Ukrayna'ya dönmek istedim. Ukrayna'da eskisi gibi bir rekabet olmasını istedim, bu ülke bunu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu'nun açıklanmasının ardından Dinamo Kiev'in büyük taraftar grupları sosyal medyadan tehdit mesajları ve fotoğraflar paylaşmışlardı.

Sporx

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.