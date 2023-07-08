Dinamo Kiev'den Fenerbahçe için küstah açıklama

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmaları kapsamında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Sarı-lacivertlilerin Rusya'ya indiği dakikalarda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, resmi internet sitesinden tepki göstererek hadsiz bir açıklama yayımladı. Geçen yıl Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı hatırlatan Kiev, Fenerbahçe'yi suçlayarak şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki maçta taraftarlar, Avrupa'nın baş sadistinin adını haykırdığında kulüp olarak sustunuz. Bunun neden olduğu şimdi çok açık. Rusların kanlı parası, sizin için her şeyi gölgede bıraktı; sizi, şerefsiz ve vicdansız bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor, tüm uygar dünya saldırganlığa ve katliamlara karşı birleşti. UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini uluslararası turnuvalara katılmaktan alıkoyuyor ve siz para kazanmak ve saldırganlarla birlikte oynamak için tura çıkıyorsunuz.

Hiçbir şey bu adımı haklı çıkaramaz. Bu utanç verici davranışınızın, ahlaksız ve insani vasıflardan yoksun bu katile gidişinizin bedelini hiçbir para ödeyemez.

Tüm dünyaya söylemekten korkmuyoruz: Katillere Ukrayna topraklarında kanlı hasadı sürdürmeleri için yardım ediyorsunuz. Onlarla birlikte oynuyorsunuz ve 21. yüzyılın ana kötülüğünü meşrulaştırıyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü; onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size."

Fenerbahçe, Nisan 2022'de Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşılaşmış, mücadelenin geliri Ukrayna'da savaş mağduru olan vatandaşlara bağışlanmıştı.